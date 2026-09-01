Eine gute Dienstleistung oder ein gutes Produkt allein reichen heute nicht mehr aus. Auch die Außendarstellung entscheidet darüber, wie ein Unternehmen von potenziellen Kunden wahrgenommen wird.

Gerade kleine und mittelständische Unternehmen verschenken häufig Chancen, weil grundlegende Bestandteile des Marketings fehlen oder nicht professionell umgesetzt wurden.

Hier sind fünf typische Marketingfehler, die Unternehmen vermeiden sollten.

1. Kein professionelles Logo

Ein Logo ist ein wichtiger Bestandteil des Erscheinungsbildes eines Unternehmens. Es kann ausschließlich aus einem Schriftzug, einem Symbol oder aus einer Kombination von Schrift und Bild bestehen.

Entscheidend ist der Wiedererkennungswert.

Man denke beispielsweise an bekannte Automarken: Die vier Ringe von Audi oder das charakteristische BMW-Zeichen werden innerhalb weniger Sekunden erkannt. Genau dieses Prinzip gilt – natürlich in einem kleineren Maßstab – auch für regionale Unternehmen.

Ein gutes Firmenlogo sollte individuell gestaltet sein und zum Unternehmen passen. Einfach ein beliebiges Bild oder eine Grafik aus dem Internet zu übernehmen, ist keine gute Idee. Neben einem fehlenden Wiedererkennungswert können dadurch auch Urheber- oder Markenrechte verletzt werden.

Ein professionelles Logo bildet deshalb häufig den Ausgangspunkt für die gesamte Unternehmenskommunikation.

2. Kein einheitliches Corporate Design

Das Logo allein macht noch keinen professionellen Unternehmensauftritt.

Zum Corporate Design gehören beispielsweise Unternehmensfarben, Schriften, grafische Elemente, Bildsprache und die grundsätzliche Gestaltung der Werbemittel.

Problematisch wird es, wenn der Flyer beispielsweise in Violett und Grün gestaltet ist, die Website dagegen in Blau und Gelb und die Visitenkarte wieder völlig anders aussieht.

Ein Unternehmen sollte überall wiedererkennbar sein.

Das Corporate Design zieht sich deshalb idealerweise durch sämtliche Bereiche:

Website

Visitenkarten

Flyer und Broschüren

Geschäftspapiere

Social-Media-Auftritte

Fahrzeugbeschriftungen

Außenwerbung

gegebenenfalls auch Firmenkleidung

Ein professionelles Corporate Design wird am besten bereits bei der Gründung eines Unternehmens entwickelt und später konsequent weitergeführt.

3. Keine eigene Website

Unternehmen und Dienstleistungen werden heute überwiegend online gesucht. Neben klassischen Suchmaschinen spielen inzwischen auch KI-Systeme wie ChatGPT oder Gemini bei der Informationssuche eine immer größere Rolle.

Wer keine eigene Website besitzt, verschenkt deshalb einen wichtigen Teil seiner Sichtbarkeit.

Die Aussage „Meine Kunden kommen ausschließlich über Empfehlungen“ mag eine Zeit lang funktionieren. Sie ersetzt jedoch keine professionelle Außendarstellung.

Auch ein empfohlener Interessent möchte häufig erst einmal wissen:

Wer steckt hinter dem Unternehmen?

Welche Leistungen werden angeboten?

Welche Erfahrungen und Referenzen gibt es?

Wie kann ich Kontakt aufnehmen?

Eine Website kann genau diese Fragen beantworten und rund um die Uhr für das Unternehmen arbeiten.

Eine einfache professionelle Firmenwebsite muss dabei nicht mehrere Tausend Euro kosten. Bei RR Media Online ist beispielsweise bereits ein professioneller Onepager für unter 1.000 Euro realisierbar.

4. Eine veraltete Website

Fast genauso problematisch wie gar keine Website ist eine Internetseite, die seit vielen Jahren nicht mehr modernisiert wurde.

In den Anfangsjahren des Internets bestanden Websites überwiegend aus einfachen statischen HTML-Seiten. Heute haben sich sowohl die technischen Möglichkeiten als auch die Erwartungen der Besucher grundlegend verändert.

Eine moderne Website muss unter anderem auf Smartphones funktionieren, schnell laden, übersichtlich aufgebaut sein und Besucher gezielt zu einer Kontaktaufnahme führen.

Auch bei Suchmaschinen spielen technische Qualität, hilfreiche Inhalte, Benutzerfreundlichkeit und Aktualität eine wichtige Rolle.

Eine deutlich veraltete Website kann außerdem beim Besucher einen ganz anderen Eindruck hinterlassen:

„Gibt es dieses Unternehmen überhaupt noch?“

Unternehmer müssen selbstverständlich keine Webdesigner sein. Ein Schreiner, Rechtsanwalt, Handwerker oder Gastronom hat sein eigenes Fachgebiet.

Genau deshalb gibt es professionelle Webdesigner.

Ein erfahrener Webdesigner beschäftigt sich mit Gestaltung, Technik, Benutzerführung, Suchmaschinenoptimierung, mobilen Endgeräten und vielen weiteren Faktoren, die bei einer professionellen Firmenwebsite zusammenspielen.

Ein Homepage-Baukasten kann für private Projekte ausreichend sein. Für einen professionellen Unternehmensauftritt sollte jedoch genau geprüft werden, ob diese Lösung den eigenen Ansprüchen und Geschäftszielen tatsächlich gerecht wird.

5. Private E-Mail-Adressen für geschäftliche Kommunikation

Ein weiterer häufiger Fehler sind private E-Mail-Adressen von Anbietern wie GMX, Gmail, T-Online oder vergleichbaren Diensten.

Eine Adresse wie

schreinerei-weber@gmail.com

funktioniert technisch selbstverständlich.

Professioneller wirkt jedoch beispielsweise:

info@schreinerei-weber.de

Die eigene Domain verbindet Website und E-Mail-Adresse miteinander und sorgt für einen einheitlichen Unternehmensauftritt.

Gerade beim ersten Kontakt entscheiden häufig Kleinigkeiten darüber, welchen Eindruck ein potenzieller Kunde von einem Unternehmen bekommt.

Zu einer professionellen Außendarstellung gehören deshalb nicht nur Logo, Corporate Design und Website, sondern auch eine geschäftliche E-Mail-Adresse unter der eigenen Domain.

Wie professionell ist Ihr Unternehmensauftritt?

Logo, Corporate Design, Website und Geschäftskommunikation sollten keine einzelnen Baustellen sein. Im Idealfall entsteht daraus ein einheitlicher Auftritt, der Vertrauen schafft und das Unternehmen klar positioniert.

Sie sind sich nicht sicher, ob Ihre Website oder Ihr gesamter Unternehmensauftritt noch zeitgemäß ist?

Jetzt beraten lassen und den eigenen Außenauftritt professionell weiterentwickeln.