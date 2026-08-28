Website-Wartung: Warum regelmäßige Pflege unverzichtbar ist

Eine professionelle Website ist eine Investition. Für Gestaltung, technische Umsetzung und Inhalte wurde Zeit und Geld aufgewendet – umso wichtiger ist es, den fertigen Internetauftritt anschließend nicht einfach sich selbst zu überlassen.

Als Betreiber einer Website sollten Sie regelmäßig kontrollieren, ob Ihre Seiten erreichbar sind, Inhalte korrekt dargestellt werden und wichtige Funktionen wie Kontaktformulare weiterhin funktionieren.

Denn eine Website ist kein einmal fertiggestelltes Produkt, das anschließend jahrelang unverändert läuft.

Eine Website besteht aus Software

Moderne Websites basieren in der Regel auf einem Content-Management-System wie WordPress. Hinzu kommen Themes, Plugins und weitere Erweiterungen.

Diese Software wird kontinuierlich weiterentwickelt. Updates bringen neue Funktionen, beheben Fehler und schließen häufig bekannte Sicherheitslücken.

Wer Aktualisierungen über längere Zeit ignoriert, erhöht deshalb das Risiko von:

technischen Problemen,

fehlerhaften Funktionen,

Kompatibilitätsproblemen,

Sicherheitslücken,

und im schlimmsten Fall Angriffen auf die Website.

Website selbst warten oder vom Fachmann betreuen lassen?

Natürlich können Sie Ihre WordPress-Website selbst pflegen und aktualisieren. Dafür benötigen Sie jedoch Zeit und sollten wissen, worauf bei Updates, Backups und technischen Problemen zu achten ist.

Gerade Unternehmer möchten ihre Zeit meistens lieber in ihr eigentliches Geschäft investieren.

Deshalb bietet RR Medienagentur eine professionelle Website-Wartung an. Ich kümmere mich regelmäßig um die technische Pflege Ihrer WordPress-Website, damit Sie sich auf Ihr Unternehmen konzentrieren können.

Wartung gehört für mich zu einem professionellen Webprojekt

Wenn ich für einen Kunden eine neue Website anbiete, gehört die Möglichkeit einer anschließenden Wartung für mich selbstverständlich dazu.

Denn mein Anspruch endet nicht mit dem Tag, an dem die Website veröffentlicht wird. Eine professionelle Internetseite sollte auch danach zuverlässig funktionieren und technisch aktuell gehalten werden.

WordPress-Wartung ab 50 Euro im Monat

Die regelmäßige Website-Wartung bei RR Medienagentur erhalten Sie derzeit ab 50 Euro pro Monat.

Sie betreiben bereits eine WordPress-Website, haben aber noch keine regelmäßige technische Betreuung?

Jetzt Website-Wartung anfragen

Sorgen Sie dafür, dass Ihre Website nicht nur heute funktioniert, sondern auch zukünftig zuverlässig und technisch gepflegt bleibt.

Jetzt Wartungsvertrag anfragen und Website professionell betreuen lassen.

RR Medienagentur – Webdesign & digitale Lösungen.