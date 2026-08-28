Onlineshop in Auftrag geben – verbinden Sie stationären Handel mit Online-Verkauf

Sie sind Einzelhändler und zögern noch, Ihre Produkte zusätzlich über das Internet zu verkaufen?

Früher war die Situation für viele Händler deutlich einfacher. Kunden kamen in die Innenstadt, besuchten Geschäfte und kauften vor Ort ein. Heute hat sich das Einkaufsverhalten stark verändert. Viele Produkte können innerhalb weniger Minuten online bestellt und direkt nach Hause geliefert werden.

Für den stationären Einzelhandel bedeutet das: Nur die Ladentür zu öffnen und auf einen umsatzreichen Tag zu hoffen, reicht heute häufig nicht mehr aus.

Online und Offline miteinander verbinden

Das bedeutet jedoch nicht, dass der stationäre Handel ausgedient hat. Im Gegenteil: Gerade die Verbindung aus persönlichem Einkaufserlebnis vor Ort und digitalem Verkaufskanal bietet viele Möglichkeiten.

Ein Onlineshop kann beispielsweise dazu genutzt werden,

Produkte zusätzlich überregional anzubieten,

bestehende Kunden auch online zu erreichen,

neue Zielgruppen auf das eigene Sortiment aufmerksam zu machen,

Aktionen und besondere Produkte gezielt zu vermarkten,

Bestellungen unabhängig von den Öffnungszeiten entgegenzunehmen.

So kann aus einem klassischen Ladengeschäft Schritt für Schritt ein moderner Vertrieb mit mehreren Verkaufskanälen entstehen.

Mehr als nur einen Onlineshop erstellen

Ein erfolgreicher Online-Verkauf beginnt nicht allein mit der Installation eines Shopsystems. Entscheidend ist, wie Produkte präsentiert werden, welche Zielgruppen angesprochen werden und wie Online- und Offline-Geschäft sinnvoll miteinander verbunden werden.

Durch meine Ausbildung im Medienbereich sowie meine zusätzliche Qualifikation im E-Commerce Management kann ich Sie dabei sowohl konzeptionell als auch bei der technischen Umsetzung unterstützen.

Gemeinsam entwickeln wir ein Vermarktungskonzept, das zu Ihrem Unternehmen, Ihrem Sortiment und Ihren Möglichkeiten passt.

Ihr individueller Onlineshop

Je nach Projekt kann die Umsetzung unter anderem folgende Bereiche umfassen:

WooCommerce-Onlineshop · Produktstruktur · Zahlungs- und Versandmöglichkeiten · responsive Darstellung · Gestaltung · technische Einrichtung · Verbindung mit Ihrer bestehenden Website

Dabei konzentriere ich mich insbesondere auf kleinere und mittelgroße Onlineshops, die übersichtlich aufgebaut und langfristig gut zu verwalten sind.

Jetzt Onlineshop anfragen

Sie möchten Ihre Produkte künftig nicht mehr ausschließlich im Ladengeschäft anbieten?

Dann lassen Sie uns darüber sprechen, wie Sie Offline und Online sinnvoll miteinander verbinden können.

Fordern Sie jetzt Ihr individuelles Angebot für Ihren neuen Onlineshop an.

RR Medienagentur – Webdesign & digitale Lösungen.